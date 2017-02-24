В машине на север Москвы нашли два тела

Местный житель обнаружил в салоне газели, припаркованной на Лобненской улице на севере Москвы, тела двух мужчина 1983 и 1997 годов рождения. "По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом", – цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.