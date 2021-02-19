"Отвели на пустырь": Сашу Бортич подвергли жутким унижениям

У приехавшей в Москву из Белоруссии Саши Бортич были плохие отношения с одноклассниками. Девушка отличалась от большинства сверстников тем, что предпочитала тяжелый рок и своеобразно одевалась.
Кроме того, она подверглась буллингу за дерзость. Девушка отстаивала свою точку зрения в спорах, за что ее не любили. не нравилось одноклассникам и то, что Александра Бортич любила читать книги.
Артистка поведала в интервью Юрию Дудю, что в ее юности была история с дракой. "Меня практически отвели на пустырь", – поделилась звезда кино. Какая-то девчонка устроила Саше Бортич разборки. Сверстники же наблюдали за происходящим и снимали все на телефоны.
Был и еще один неприятный эпизод в жизни знаменитости, связанный с выпускным. Она познакомилась с девочкой, парень которой невзлюбил Александру Бортич. На выпускном веере он в порыве эмоций дал девушке сильную затрещину.
Актриса сообщила, что сейчас ее обидчик трудится в полиции. Сейчас Александра Бортич помогает трудным подросткам, поскольку понимает, насколько им тяжело адаптироваться в социуме и среди сверстников.
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