"Художественная гимнастика с проводом": дочь Навки ошарашила россиян

Накануне Татьяна выложила новое видео. На кадрах малышка артистично исполняет популярную песню "Hit the road Jack". Фигуристка подчеркнула, что так выглядит их обычный воскресный вечер с музыкальной паузой от девочки. Навка уверена: занятие невероятно полезно, так как развивает не только вокальные данные, но и слух, а также помогает в изучении английского языка.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. "Прелесть! На Надюшку невозможно смотреть без улыбки! ", "Браво, Надюшенька! Талантлива во всем!", "Умница, на маму очень похожа", "Репертуар крутой", "И художественная гимнастика с проводом", "Поет чисто, в ноты попадает, молодец", – комментировали пользователи.
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