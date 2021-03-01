"Художественная гимнастика с проводом": дочь Навки ошарашила россиян

Сейчас дочке спортсменки и пресс-секретаря президента всего шесть лет, но она уже покоряет публику своими многочисленными талантами. Оказалось, что маленькая Надя не только делает успехи в фигурном катании, но и занимается вокалом.

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