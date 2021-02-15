Голая и вся в снегу: Навка шокировала публику своими забавами

Супруга пресс-секретаря президента России часто делится подробностями из личной жизни. На этот раз Татьяна Навка удивила поклонников бесстрашием и раскованным поведением. Пока Москва находится в плену сильных морозов, спортсменка пользуется возможностью и устраивает снежные забеги голышом.

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