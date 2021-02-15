Голая и вся в снегу: Навка шокировала публику своими забавами

Похоже, что фигуристка пошла по стопам примы-балерины Большого театра. Навка на своем примере показывает, как нужно проводить выходные, чтобы оставаться здоровым. Теперь и жена Дмитрия Пескова закапывается в снег абсолютно голой.
По словам Татьяны, регулярные занятия спортом не могут гарантировать вам крепкий иммунитет. Именно поэтому спортсменка советует подписчикам закаляться и не бояться низкой температуры за окном. К слову, она уже приучила всех членов семьи к воскресной бане.
Накануне Навка отправилась на очередные паровые процедуры, а после выбежала на мороз в одном лишь полотенце. Олимпийская чемпионка даже запечатлела тот момент, когда распаренная ныряла в снежные сугробы. На кадрах, опубликованных в "Инстаграм", отчетливо видно, как Татьяна мастерски передвигается по зимним тропинкам босиком.
"Картина маслом: голая в снегу! А Песков за этим наблюдает?", – уточнили комментаторы.
Многочисленная аудитория сразу же поинтересовалась, с кем проводит время фигуристка. Большинство предположило, что за оперативную съемку отвечает супруг. Отметим, что Дмитрий Песков пока не публиковал откровенных видео в личном блоге. Однако известно, что праздничное воскресенье Навка провела в компании возлюбленного.
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