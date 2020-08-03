Влад Соколовский ударил возлюбленную по лицу (видео)

Недавняя публикация Влада Соколовского заставила поклонников вздрогнуть от неожиданности. Певец проявил неосторожность по отношению к избраннице.

Влад Соколовский долго скрывал от общественности свою избранницу Ангелину Суркову, участницу кастинга в группу Максима Фадеева Serebro. Певец решился рассказать общественности о романе лишь летом этого года. С того момента он часто делится фото и видео с возлюбленной.

Недавние кадры одновременно напугали и развеселили подписчиков. Влад опубликовал шуточное видео, на котором запечатлен неожиданный момент – Соколовский ударил локтем по лицу Сурковой. Такое движение он сделал во время танца.

Поклонники, которые не поняли шутку, поинтересовались, все ли хорошо с Ангелиной. "Бедняжечка! Синяка не осталось?", "Она жива? Здорова?", – спросили подписчики. Владу пришлось каждому пояснить, что это прикол.

Напомним, Влад Соколовский развелся с Ритой Дакотой два года назад. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения ради общей 3-летней дочери Мии. Кстати, Рита знакома с новой возлюбленной Влада. Девушки познакомились зимой во время отдыха на Бали.