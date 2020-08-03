Билан раскрыл секрет старинного сундука в своем доме

Дима Билан в серии коротких видео показал своим подписчикам столетний сундук, который стоит у него дома. Он показал, что находится внутри этого ящика.
Сам сундук, заметил певец, был куплен им на блошином рынке. А вот содержимое там достаточно необычное. Оказалось, что Дима Билан хранит в деревянном ящике запасы черствого хлеба.
Дима Билан рассказал, что с самого детства у него не поднималась рука на то, чтобы выкинуть хлеб. Это вылилось в привычку копить его. Когда хлеба набиралось достаточно много, певец отправлялся кормить животных – птиц и рыб в парках.
Дима Билан признался, что и сейчас он ждет того момента, когда может взять несколько пакетов черствого хлеба и отправиться кормить животных.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Лиона = отморозок
Не хочу из-за лишнего веса жену
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Женщины, что вы забыли замужем?
У меня метеоризм. Раздувает на глазах. Что делать?
Питер и расчлененка
Любимые фрукты