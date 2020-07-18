Снявший маску Билан получил неприличное предложение

Дима Билан поделился с поклонниками фотографией с отдыха в парке. Даже в таких условиях почитатели талантов певца нашли возможность для намеков на близость с ним.

"Присел покормить Комаров (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)", – написал Дима Билан под снимком, на котором он предстал сидящим на скамейке в спортивном костюме и с медицинской маской в руках. Своей реакцией на снимок не замедлили поделиться поклонники.

Кто-то поддержал шутку Димы Билана, а кто-то и развил ее дальше. Многие дамы, не скрывая своего восхищения певцом, отметили, что у комаров нынче будет потрясающи ужин. "Приятного им аппетита. Роскошный ужин у них", "Ох и полакомятся они сейчас, такой ужин шикарный", делились своими мыслями обитатели интернета.

А кто-то и вовсе сделал звезде предложение на грани приличия, предложив самому стать его личным комаром. "Можно я буду Вашим комаром?", – спросил комментатор.

Нашлись и те, кто принялся жаловаться, мол, их кровь по каким-то причинам нравится комарам больше, чем чью-либо другая. Ну а кто-то посоветовал прихватить с собой хлеба, чтобы подкармливать не только мошкару, но и окрестных птиц.

В комментариях под фотографией Димы Билана нашлось место и для бесхитростных комплиментов. Некоторые пользовательницы Сети не стали не выражать свою зависть к комарам, ни желать оказаться на и месте, а просто и ясно восхитились внешним видом певца.