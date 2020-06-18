Галкин показал поздравление от детей в день рождения (видео)

Максим Галкин каждый день рождения хвалится поздравлениями от самых главных в его жизни людей – супруги и детей. Родные преподнесли трогательные подарки главе семейства.

Максим Галкин в своем инстаграм-аккаунте опубликовал видео, на котором запечатлен он, дети и его супруга Алла Пугачева. На кадрах видно, что близкие приготовили для юмориста сюрприз. Лиза и Гарри во дворе дома встретили отца с цветами.

Как только Галкин подошел к детям, ребята начали его поздравлять в стихах. Наследники пожелали артисту счастья в семейной жизни и достатка. Лиза и Гарри признались, что всегда берут пример с родителя. Максима растрогало поздравление. Он нежно поцеловал дочь, сына и супругу.

Кроме того, Лиза преподнесла отцу рамку с его фотографией. На снимке Максим запечатлен с пальцем во рту. Таким образом дети по-доброму упрекнули родителя за то, что он им запрещает делать то же самое.

Видео заканчивается на моменте, когда Максим Галкин задувает свечи на торте. Тут тоже не обошлось без комичной ситуации. Юморист задул свечи так, что все ягоды с выпечки упали на землю.