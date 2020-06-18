Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
18 июня
Лента новостей
12:09
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
12:07
В Москве найден мертвым советский ученый
12:06
Вирусолог рассказал о наводящей страх мутации коронавируса: "Работает на нас"
11:31
Галкин показал поздравление от детей в день рождения (видео)
11:28
"При чем тут я?": втянутый в скандал с десантниками Киркоров взорвался
11:26
Скандальный роман звезды "Великолепного века" Беррак Тюзюнатач подошел к концу
11:21
Под Москвой в реку сбросили воду из канализации
11:10
Знаменитая актриса-пышка резко похудела
11:07
"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова
10:53
Павел Майков из "Бригады" потребовал отстать от Михаила Ефремова: С карканьем слетелись "ангелы"
10:52
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 790 зараженных
10:36
О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм
10:32
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
10:18
"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом
10:09
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
09:57
Позорный ляп Трампа прогремел на весь мир
09:49
Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!
09:43
Счастливый Николай Цискаридзе показал ребенка: С первой минуты я называю его чудом!
09:24
Играющий яйцами сын довел до исступления кричащую Жасмин
09:16
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
09:15
Американский экономист предсказал крах доллара
08:58
Россиян предупредили об аномальном похолодании
08:52
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
08:51
"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой
08:41
За сутки в Москве умерли 49 пациентов с коронаврусом
08:35
В России обсуждают введение налога для богатых
08:23
Мусоропроводы во всех домах в России предложили заварить
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года
04:01
"Папина доча": народ ахнул от маленькой наследницы Нюши
02:03
Замужнюю и многодетную Меган Фокс застукали целующейся с любовником
23:54
"Немножко пострадала": Бледанс поласкала обнаженную грудь на камеру и получила травму
21:32
Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии
21:11
Рассказавший об изнасиловании Костюшкин раскрыл цель своего признания
20:33
"Хочу бухать": 16-летняя внучка Кобзона согласилась на попойку с незнакомцем
20:12
Канделаки набросилась на Собчак за оскорбления: "Расово верные" люди вещают
19:50
"Не могу больше видеть": Цискаридзе призвал прекратить поливать грязью оступившегося Ефремова
19:43
Российский рыбак погиб из-за неудачного закидывания удочки
19:35
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:29
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:09
Представитель семьи погибшего в аварии с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
19:01
"Ей пора передохнуть": Солнцев дал под дых болтливой Собчак
18:35
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в ДТП
18:05
Семья погибшего в ДТП с пьяным Ефремовым готова обсудить компенсацию
18:02
Врач рассказал о способе завязать с курением с помощью воды
18:01
Супруга Малинина раскрыла секрет счастливого брака
17:54
Постоянно беременной звезде "Сватов" Железняк предложили усыновить ребенка из Эфиопии
17:33
В Москве побит 128-летний температурный рекорд
17:29
Победительница шоу "Холостяк" сделала заявление о расставании с Криворотовым
17:09
Ольгу Бузову обвинили в плагиате
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Названо место похорон Леонида Куравлева
"Ему плохо, почти не ест": адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера под домашним арестом
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Закопала и забыла: Божена Рынска плюнула на могилу мужа-самоубийцы

Галкин показал поздравление от детей в день рождения (видео)

Максим Галкин каждый день рождения хвалится поздравлениями от самых главных в его жизни людей – супруги и детей. Родные преподнесли трогательные подарки главе семейства.
прочитано 353 раза

Максим Галкин в своем инстаграм-аккаунте опубликовал видео, на котором запечатлен он, дети и его супруга Алла Пугачева. На кадрах видно, что близкие приготовили для юмориста сюрприз. Лиза и Гарри во дворе дома встретили отца с цветами.

ПО ТЕМЕ

Галкин раскрыл содержимое завтрака Пугачевой (видео)

"Языки уже путает!": дочь Галкина и Пугачевой впечатлила знаниями английского и французского (видео)

Как только Галкин подошел к детям, ребята начали его поздравлять в стихах. Наследники пожелали артисту счастья в семейной жизни и достатка. Лиза и Гарри признались, что всегда берут пример с родителя. Максима растрогало поздравление. Он нежно поцеловал дочь, сына и супругу.

Кроме того, Лиза преподнесла отцу рамку с его фотографией. На снимке Максим запечатлен с пальцем во рту. Таким образом дети по-доброму упрекнули родителя за то, что он им запрещает делать то же самое.

Видео заканчивается на моменте, когда Максим Галкин задувает свечи на торте. Тут тоже не обошлось без комичной ситуации. Юморист задул свечи так, что все ягоды с выпечки упали на землю.

Автор: 18 июня 2020, 11:31

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Почему Лукашенко может проиграть выборы? Эксперт назвал причины
Политолог не исключил досрочных выборов президента Украины
Соперница Лукашенко на президентских выборах сообщила о поступивших угрозах
Умер отец Порошенко

Шоу-бизнес

"Безумно жалко": партнерша откровенно о болезни Михаила Ефремова
О жизни и драмах Таисии Повалий снимут художественный фильм
"С годами только хорошеет": Ковальчук похвасталась роскошным телом
Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Замужнюю и многодетную Меган Фокс застукали целующейся с любовником

Актриса попалась "с поличным"

Шоу-бизнес

Губерниев упрекнул поддерживающих Ефремова знаменитостей: Не говорят самое важное!

Комментатор изучает мнения публичных людей об аварии
Шоу-бизнес

"Рыли землю на могиле": близкие сделали заявление о паломничестве к Началовой

"Заряжают" ли тут воду сегодня
Шоу-бизнес

"При чем тут я?": втянутый в скандал с десантниками Киркоров взорвался

Певец не читает новости

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года
Совет на выходные, 12-14 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле
Фигуристка Юлия Липницкая откровенно о своей беременности
"Что за бред": Тутберидзе резко высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Овечкин скучает по русскому менталитету

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+