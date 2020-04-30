Макияж фломастерами: дочь Пелагеи очаровала россиян

Пелагея рассмешила пользователей Сети новым роликом с дочерью, которая накрасилась фломастерами. Певица пришла в шок, когда увидела наследницу.

Гарри и Лиза Галкины, а также Мартин и Алла-Виктория Киркоровы до недавнего времени были единственными звездными детьми, кто приводит в восторг пользователей Сети. Теперь компанию им составила трехлетняя дочь Пелагеи Таисия. Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ролик, где ее наследница показывает макияж, который она себе нарисовала несмывающимися фломастерами.

Удивлению Пелагеи, похоже, не было предела. Знаменитость решила спросить у своей малышки, что теперь они будут делать. "Ничего", – ответила Таисия, гордо смотря в зеркало. Девочке же, напротив, проделанная работа очень понравилась. Дочь певицы сказала, что такой макияж определенно должен понравиться бабушке.

Поклонники признались, что видео очень подняло им настроение. "Какая забавная девчушка у вас", "Главное, чтобы не решила себя подстричь", "Еще немного карантинных посиделок, и, кажется, я начну делать то же самое", – написали фолловеры.