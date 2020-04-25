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Замужем: Пелагея ошарашила народ известием

Пелагея. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица Пелагея тщательно скрывает личную жизнь от поклонников. Однако недавно знаменитость все же сделала исключение.
прочитано 660 раз

В конце прошлого года певица Пелагея объявила о расставании с мужем, нападающим "ЦСКА" Иваном Телегиным. По слухам, причиной развода стала неверность спортсмена, якобы он закрутил роман с молодой девушкой. Однако артистка предпочла не комментировали эти данные.

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 Пелагея

Пелагея певица

Спустя некоторое время хоккеист показал новую избранницу – владелицу туристической фирмы Марию Гончар. Сейчас влюбленные находятся в загородном доме. Они регулярно публикуют в социальных сетях совместные интимные фото.

Поклонники не перестают донимать певицу Пелагею вопросами о личной жизни. Они интересуются, нашла ли артистка новую любовь. Однако, как выяснилось, в разводе исполнительницы со спортсменом так и не поставлена точка. "Иван – пока еще муж, мы не в разводе", – рассказала она в социальных сетях.

Известие ошарашило пользователей. Подписчики были уверены, что Иван Телегин стал жить с новой девушкой после расторжения брака. Один из поклонников предположил, что бракоразводный процесс мог затянуться из-за бюрократических проблем, а потом был перенесен из-за карантина, сообщает издание "7Дней".

Автор: 25 апреля 2020, 15:17

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