Зажигательный танец Рудковской и Плющенко произвел фурор (видео)

Звездная чета порадовала поклонников очередным видеошедевром. Продюсер опубликовала в "Инстаграм" ролик, в котором они с супругом страстно танцуют. При этом Яна Рудковская в мини-платье, а Евгений Плющенко – в трико. Они попытались изобразить движения, похожие на танец Умы Турман и Джона Траволты в фильме "Криминальное чтиво".
Фолловеры пришли в восторг от зажигательных движений знаменитостей. "Огонь!" – высказался один из поклонников. Некоторые отметили, что танец хорош, но слишком краток.
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