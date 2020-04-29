Зажигательный танец Рудковской и Плющенко произвел фурор (видео)

Яна Рудковская с мужем-фигуристом не скучают в самоизоляции. Они показали, как проводят время дома.

Звездная чета порадовала поклонников очередным видеошедевром. Продюсер опубликовала в "Инстаграм" ролик, в котором они с супругом страстно танцуют. При этом Яна Рудковская в мини-платье, а Евгений Плющенко – в трико. Они попытались изобразить движения, похожие на танец Умы Турман и Джона Траволты в фильме "Криминальное чтиво".

Фолловеры пришли в восторг от зажигательных движений знаменитостей. "Огонь!" – высказался один из поклонников. Некоторые отметили, что танец хорош, но слишком краток.