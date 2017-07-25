Неожиданный поворот в деле "золотой" свадьбы

Адвоката, сообщившего о "золотой" свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой, проверят на соответствие профессиональной этике. С таким обращением выступил президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко намерен инициировать проверку сообщившего о "золотой" свадьбе адвоката на соответствие профессиональной этике. Юриста Сергея Жорина, заявившего, что на свадьбу дочери судья Елена Хахалева потратила два миллиона долларов, проверит московская палата.

"Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой", – сказал президент Федеральной палаты адвокатов. Об этом сообщает RT.



Ранее Dni.Ru писали, что реальная стоимость "золотой" свадьбы была в итоге оценена всего в пять миллионов рублей. Проверкой занимался Совет судей Краснодарского суда.

"Вся информация о стоимости свадьбы в два миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности", – заявил председатель Совета Владимир Кисляк. По его словам, заказчиком торжества и плательщиком согласно документации оказался отец невесты Роберт Хахалев.

"По договору стоимость аренды зала – 1,1 миллиона рублей. Счет был выставлен, есть отметка об оплате этого счета. Второй документ – это договор на оказание услуг по проведению свадебного мероприятия, услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов", – рассказал Кисляк. По его словам, за все платил отец невесты.

"Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь", – добавил председатель Совета судей. "Таким образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка пяти миллионов рублей", – заключил Владимир Кисляк.