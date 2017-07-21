"Золотая" судья Хахалева объяснила скандал с поддельным дипломом

Зампредседателя Краснодарского краевого суда Елена Хахалева прокомментировала информацию о том, что ее диплом об окончании Тбилисского государственного университета якобы поддельный. Путаницу она объяснила ситуацией в стране в 90-е.

Став дипломированным юристом в Грузии в 1991 году, Елена Хахалева получила аналогичный документ в Кубанском аграрном университете. Однако, по ее словам, странно это только на первый взгляд.

"Давайте вспомним события 1991 года, – цитирует судью "Коммерсантъ". – В Грузии в январе начались волнения. В апреле Грузия провозгласила независимость, президентом стал Звиад Гамсахурдия, и в августе, когда я получала диплом, в Грузии уже вовсю шла война".

Хахалева отметила, что отношение к этой стране было неоднозначным. "Часть моего диплома – на грузинском языке, и меня с ним просто не хотели брать на работу, рекомендуя окончить вуз в России", – пояснила она.

Юрист добавила, что копия полученного в Тбилиси диплома есть в личном деле. По ее словам, оно тщательно изучалось государственными органами, поскольку судьи назначаются указами президента и проходят многоуровневую проверку.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 20 2017 в 2:12 PDT

Совет судей Краснодарского края уже подготовил официальный запрос по поводу диплома Хахалевой. "Думаю, что ответ расставит все точки над i, и эта тема будет закрыта вслед за свадебной", – заявила служительница Фемиды.

Говоря о нашумевшей свадьбе дочери, она отметила, что была обычным гостем: "Ни к организации, ни к оплате отношения не имею". Судья заверила, что все расходы взял на себя отец невесты, бизнесмен Роберт Хахалев.

"Я могу вам прислать его официальные декларации за последние годы. Так вот, он зарабатывал по 50-60 миллионов, а недавно заключил крупную сделку, с которой только налогов уплатил на 40 миллионов рублей, поэтому вполне мог позволить себе оплатить и свадьбу единственной дочери. Она, как и подтвердил совет судей, обошлась примерно в 3,5-4 миллиона рублей", – подчеркнула Хахалева. Она якобы подарила дочери только серьги, а от отца девушка получила дом.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Как писали Dni.Ru, вызвавшее широкий общественный резонанс торжество состоялось в июне. Скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

СМИ сообщили, что праздник обошелся семье в два миллиона долларов. В свою очередь Роберт Хахалев заявил о пяти миллионах рублей, добавив, что вполне может позволить себе такие траты.