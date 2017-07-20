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Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи

Юрий Лоза, Сергей Мазаев и Иосиф Пригожин. Фото: Dni.Ru
Знаменитости сцепились между собой из-за нашумевшей "золотой свадьбы" дочери судьи из Краснодара Елены Хахалевой. Скандально известное торжество внесло раскол в ряды артистов и политиков.
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На "скромную" свадьбу, по подсчетам журналистов, было потрачено около двух миллионов долларов. Ведущим церемонии был Николай Басков. Также гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль "Бентли".

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Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

Владимир Вольфович Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

Сразу после торжества разразился скандал, мол, откуда судья взяла такие космические деньги на свадьбу. Артисты же, дабы избежать скандала, кинулись утверждать, что они были подарком, пели якобы чуть ли не бесплатно.

И теперь знаменитости поделились на два лагеря. Одни ругают поющих участников "золотой свадьбы" за ложь об отсутствии гонорара, другие пытаются защитить коллег.

Сначала Ксения Собчак написала в Instagram, сколько реально могла потратить служительница Фемиды на торжество, и разнесла знаменитостей за ложь о заработанных деньгах. "Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой "чисто по дружбе" за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Меладзе, еще за 45 тыс евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо – это же открытая информация, в любом агентстве! – озвучила интересующие многих цифры Собчак. – Не понимаю, где, кстати, ей там насчитали 2 ляма? Свадьба думаю по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко конечно, так "скромно посидели"...🙈🙈🙈 Но вот врать про "приехали по дружбе" зачем?"

Затем депутат Госдумы Владимир Жириновский пристыдил артистов, выступивших на скандальной свадьбе. По мнению политика, деньги на организацию торжества были заработаны нечестным путем. Видеоролик с выступлением политика выложил в Instagram адвокат Сергей Жорин.

"Раз нагнали артистов из Москвы – это первый признак того, что свадьба далеко за один миллион долларов, два миллиона – вполне обоснованная цифра, – заявил Владимир Вольфович. – Вы участвуете в свадьбах мафиозных структур! Покрываете их. Доставляете радость тем, кто обворовывает наш народ". Он добавил, что имеет в виду не только праздник дочери судьи Хахалевой, но и все, которые видел.

По словам депутата, знаменитости "пляшут" на свадьбах "воров в законе" и "обслуживают жулье" – мол, деньги не пахнут. "Зато память человеческая пахнет. Мы вас презираем, всех, кто играет на свадьбах жуликов, авантюристов и воров. Остановитесь, великие артисты!" – резюмировал политик.

На эмоциональные слова Жириновского очень остро отреагировали сразу несколько музыкантов. Они попросили депутата не делать столь категоричных заявлений. В частности, Юрий Лоза отметил, что Владимир порой говорит "чепуху".

"В данном случае он сморозил такую глупость, которая дискредитирует многие его хорошие, замечательные высказывания. Политик все-таки должен отвечать за свои слова. Он себе хоть на минуточку представляет, как музыкант может отследить честность или нечестность тех или иных денег? Он должен идти в Следственный комитет, брать у них справку о том, что человек, пригласивший его, заработал честно? Или он должен сам провести собственное независимое расследование, нанять частного детектива?" – с негодованием поинтересовался исполнитель хита "Плота".

Лоза посоветовал Жириновскому ответственнее готовиться к своим публичным выступлениям. "Прежде чем ляпать такую ерунду, надо, наверное, подумать. Я понимаю, что у наших политиков очень часто идут декларативные лозунги: дать, сделать, решить какую-то проблему. Ребята, сначала объясните, как вы собираетесь это делать? Если вы не знаете как, зачем же тогда лепить горбатого, какой смысл?" – цитирует Юрия сайт Bfm.ru.

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев тоже подверг резкой критике Жириновского. "Высказывания Владимира Вольфовича – это всегда слишком инфантильные, эмоциональные речи. Такие слова в отношении людей можно произносить только после решения суда. Если суд действительно признал людей преступниками, тогда и спрашивать никого ни о чем не надо. Все эти крики ради крика и существуют", – убежден артист.

По словам Сергея, в мире шоу-бизнеса бывают такие случаи, когда приглашенные звезды едут на заказные мероприятия и не знают, у кого выступают.

"Как можно не совершать свою работу? – недоумевает Мазаев. – Моя работа – музыкант, за деньги я играю и пою, и не важно, кто передо мной находится. Если мои бизнес-условия выполняются, я играю, потому что народ, который любит и слушает музыку, вне политики в данной ситуации".

Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так. Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью. #насудила #краснодар #суд #закон

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

Иосиф Пригожин поспешил заступиться за исполнителей, на репутации которых из-за "золотой свадьбы" судьи появилось пятно. "Мне лично неприятно, и я бы не хотел, чтобы оскорбляли моих любимых артистов, с которыми мы дружим на протяжении многих лет и которых я знаю как порядочных людей", – признался продюсер.

По словам мужа Валерии, он не знает, выступал ли Меладзе или кто-то на скандальной свадьбе за деньги. "Может, у них есть отношения. Поверьте мне, Кобзону давно деньги не нужны, он великий человек, и я не думаю, что он выступал там за деньги. Свадьба детей – это святое, и посягать на святое нельзя. Получается, что гулять в России тоже становится опасным. Если человек, например, находится на той или иной должности, что теперь, ему нельзя?" – задал вопрос ребром Пригожин.

Автор: Елена Алешина20 июля 2017, 17:45

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