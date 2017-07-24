Названа реальная стоимость "золотой" свадьбы дочери судьи

Совет судей Краснодарского суда завершил проверку относительно "золотой" свадьбы дочери краевого судьи Елены Хахалевой. Согласно решению комиссии, на организацию торжества было потрачено не два миллиона долларов, а пять миллионов рублей.

"Вся информация о стоимости свадьбы в два миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности", – заявил председатель Совета Владимир Кисляк. По его словам, заказчиком торжества и плательщиком согласно документации оказался отец невесты Роберт Хахалев.

"По договору стоимость аренды зала – 1,1 миллиона рублей. Счет был выставлен, есть отметка об оплате этого счета. Второй документ – это договор на оказание услуг по проведению свадебного мероприятия, услуги фотографов, флористов, танцевальных коллективов", – рассказал Кисляк. Он подчеркнул, что в этом случае также расплатился отец невесты, заплатив 2,5 миллиона рублей.

"Были и другие сопутствующие расходы, приобретался алкоголь", – добавил председатель Совета судей. "Таким образом, общие затраты на проведение торжества составили порядка пяти миллионов рублей", – заключил Владимир Кисляк.

Примечательно, что судьи также проверили информацию об автомобиле, якобы подаренном молодоженам по случаю торжества. В ГИБДД рассказали, что в собственности у невесты нет ни одной машины. У ее супруга есть Toyota Highlander, однако иномарка была оформлена еще в 2015 году, передает агентство "Интерфакс – Россия".

При этом Кисляк добавил, что необходимо дать правовую оценку действиям юриста Сергея Жорина, который первым опубликовал в соцсетях информацию о "золотой" свадьбе дочери краевого судьи. По его мнению, адвокат оказывал "ничем не прикрытое давление на суд", публикуя "абсолютно вымышленные цифры о стоимости мероприятия".

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 17 2017 в 12:19 PDT

Также Совет судей опроверг слова Жорина о том, что он якобы не принимал участия ни в одном из дел Краснодарского краевого суда. Как выяснилось, адвокат не только был задействован в слушаниях, но и подал кассационную жалобу в связи с неудовлетворенностью интересов его доверителя. "Можно сделать вывод, что все это информационное сопровождение направлено на то, чтобы добиться в суде удобного для себя результата", – предположил Кисляк.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 19 2017 в 4:23 PDT

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне 2017 года. Адвокат Сергей Жорин рассказал о ней в своем аккаунте в Instagram. Юрист возмутился размахом свадьбы и назвал ее "плевком в лицо всем нам". Среди приглашенных на мероприятие звезд были Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков и Иосиф Кобзон.