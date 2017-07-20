Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг

Эксклюзив Особое мнение Интервью Кожевникова тайно родила третьего ребенка Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Выбор читателей

Медведев раскрыл тайны Фриске и Шепелева
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Дочь Сафонова переплюнула красотой Савельеву
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Рак Задорнова сравнили с насморком
партнеры
Четверг 20 июля
Лента новостей
22:00
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
21:55
Володин рассказал о пользе закона о защите прав дольщиков
21:04
Модель стала звездой благодаря мощным бедрам (фото)
20:57
В США пропали робототехники из Африки
20:34
Сеть поразил снятый на орбите НЛО
20:28
Лесная амнистия прошла второе чтение в Госдуме
20:22
Топ-5 удобных для секса машин
20:00
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
19:49
На МКС может попасть любой желающий
19:28
Большинство призывников из Москвы приходят в военкомат сами
19:10
Хакеры украли 32 миллиона долларов криптовалютой
18:50
Принца бросили за решетку за драку
18:37
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
18:23
Россиянку забили насмерть в Испании
18:17
Водитель Maserati бросил машину после ДТП со стрельбой
18:15
В США взбунтовались против антироссийских санкций
18:13
В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
17:35
Старенький Mercedes Жириновского угодил в новый скандал
17:28
Кравчук покопался в грехах Порошенко
17:25
Женщина неожиданно поцеловала Путина в центре Москвы
17:22
Как отнимают деньги у населения
17:12
Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна
17:08
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
17:01
Морского черта из Мавритании задержали в Петербурге
16:54
Пять правил секса на одну ночь
16:38
Попугай дал "показания" по делу об убийстве
16:13
Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
16:05
В Госдуме высоко оценили парламентские слушания с участием граждан
16:04
Путин трогательно поздравил 90-летнюю Алексееву
16:03
Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
15:45
Банк "Открытие" выплачивает страховку вкладчикам "Югры" дистанционно
15:34
Рассекречен дизайн эксклюзивной версии Lada Vesta Cross
15:28
Число соискателей президентских грантов побило все рекорды
15:22
Авиабилеты без багажа станут дешевле в России
15:09
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
15:08
Пять самых жутких городов-призраков
14:53
Жара идет на Москву
14:50
Жертвой стрельбы в Киеве стал убийца
14:43
Пойман облизавший москвичку узбек-девственник
14:22
В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым
14:19
Юлия Барановская увезла детей из России
14:14
Дерзкий журналист удивил Кремль наглым вызовом Путину
14:12
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве
14:05
Французскую певицу убило током на сцене
14:01
Дизайнер Елизавета Телешева учит девушек нравиться себе
13:52
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
13:32
Основатель Apple объяснил высокую цену iPhone
13:26
Такая Дума нам нужна
13:20
В Зеленограде после расставания с подругой погибла школьница
13:07
Украине предсказали превращение в безлюдную пустыню
13:06
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
13:02
Москва – европейский лидер по темпам прироста продолжительности жизни
12:57
Большой Фестиваль Италии пройдет в Москве
12:56
Вайкуле не смогла родить из-за болезни
12:55
Жириновский разнес выступивших на "золотой" свадьбе артистов
12:54
Собачья привязанность обусловлена слабоумием
12:36
Рогозин поставил на место наглого министра
12:25
Садальский отказался от денег Шепелева
12:20
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
12:20
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
12:01
Отец странно отреагировал на третьи роды Кожевниковой
12:00
Солист ансамбля погиб в ДТП на Ямале
12:00
Какие шансы оставил Маккейну рак мозга
11:53
Шлепанцы признали опасными для здоровья
11:46
Русская подлодка ввергла в панику Минобороны Швеции
11:46
Почему Трамп поплатился за любезности с Путиным
11:28
Главные кинопремьеры недели
11:27
В Москве орудует маньяк-лизун
11:20
Россиянина расстреляли из Калашникова в Киеве
11:09
Бывший муж-инвалид Ларисы Долиной ждет смерти
11:05
Секретная миссия Лукашенко в Киеве
10:54
Грабитель со шприцем напал на московский офис
10:51
Россияне стали реже умирать от алкоголя
10:48
Ветлицкая рассказала о жизни в Испании
10:36
Москву необычно украсят ко Дню города
10:34
Российский кутюрье создал платье за 900 тыс. рублей
10:26
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
10:21
Чего стоит избегать в постели мужчинам
10:13
Кожевникова тайно родила третьего ребенка
10:08
Авторы "Игры престолов" снимут новый сериал
09:45
Голый фокусник из Японии заразил Сеть похабными трюками
09:41
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
09:41
Покинувшую страну Натали обругали за обвисшую грудь
09:14
Россиянам простят триллион долгов
09:08
Россия оказалась в конце списка комфортных стран для пенсионеров
08:56
ЦБ отозвал лицензию у крупного московского банка
08:54
Любовница Тарасова показала сына
08:51
В Москве в водосточном колодце нашли труп мужчины
08:34
Все завизжали от бегемотов Королевой
08:33
Трамп раскрыл неожиданную тему беседы с Путиным
08:28
На севере Москвы в ДТП двое полицейских получили серьезные травмы
08:16
У русофоба Маккейна обнаружили рак мозга
08:15
Под Москвой водитель Maserati открыл стрельбу после ДТП
08:06
Известный российский актер скончался в возрасте 56 лет
21:59
Пропавший ребенок прошел десять километров перед смертью
21:58
К Земле несется опасный огромный астероид
21:53
Серябкина прокомментировала свой уход из группы Serebro
21:47
Последствия страшной аварии с пятью жертвами попали на видео
21:43
Пенсионер получил ожог из-за купленной в магазине минералки
21:35
Полина Гагарина с детьми переезжает
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе
Садальский отказался от денег Шепелева
Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи
Что стало с Ириной Понаровской
Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы
Шоу-бизнес

Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Популярный певец Николай Басков, участвовавший в скандально известной свадьбе дочери судьи из Краснодара, удивил россиян своим ответом на новое предложение спеть бесплатно. Артист неожиданно согласился.
прочитано 4849 раз

Вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась еще в июне, а скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. На "скромную" свадьбу, по подсчетам журналистов, было потрачено около двух миллионов долларов.

ПО ТЕМЕ

Звезды сцепились из-за "золотой свадьбы" судьи

Собчак разнесла звезд за ложь о "золотой" свадьбе

Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи

 "Золотая" свадьба дочери судьи

Сюжеты "Золотая" свадьба дочери судьи

Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Народ принялся негодовать, мол, откуда судья взяла такие космические деньги. Артисты же, дабы избежать скандала, кинулись утверждать, что они пели якобы чуть ли не бесплатно.

В частности, Валерий Меладзе сказал, что его подарком молодоженам было его выступление, и только. "Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи – мой родственник, двоюродный брат. Их дочка – наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть…" – заверил акул пера артист.

Ведущим церемонии был Николай Басков, и он заявил, что был презентом от приятелей служительницы Фемиды. "Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", – заверил Басков. 

Многие исполнителям не поверили. Например, Ксения Собчак озвучила, сколько стоят выступления Меладзе, Баскова и остальных, и упрекнула артистов за неприкрытую ложь о заработанных деньгах.

Затем руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова пригласила Николая и Валерия выступить не безвозмездной основе на концерте организации.

"Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем. Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда Сохраняя жизнь бесплатно. Вот, жду ответа теперь. Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба – приглашайте звезд к себе. #БасковМеладзебесплатно", – написала Межова на своей странице в Facebook.

И вдруг ответ пришел. Оригинальный и неожиданный, ведь для любого человека (не только знаменитого артиста) согласиться работать бесплатно – это по меньшей мере необычно. Певец объявил о своем решении в Instagram. 

"Уважаемая Анна Межова, – обратился к находчивому руководителю благотворительной организации Басков. – Я с огромным удовольствием выступлю для вашего фонда "Сохраняя жизнь". И хочу вас поставить в известность, что уже дал более 200 благотворительных концертов за что и награжден Золотой медалью "За миротворческую и благотворительную деятельность" – награда Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Многочисленные подписчики искупали Николая в виртуальных аплодисментах и порадовались тому, что он по-прежнему остается образцом добродетели для многих звезд шоу-бизнеса. Пока одни восхищались достойным поступком Баскова, другие со скептицизмом заявили, что ни за что в это не поверят, пока обещанное бесплатное выступление не состоится.

Автор: Елена Алешина20 июля 2017, 20:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч

567

комментарии

Политика

Кравчук покопался в грехах Порошенко
Неистовая Меркель пошла в атаку на Эрдогана
Порошенко потерял покой из-за больного раком Маккейна
Испуганный Лукашенко ищет спасения в Киеве

Шоу-бизнес

Опухшая дочь Валерии напугала жуткими гематомами
Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг
Винокур заразился после близкого контакта с Моисеевым
Подчиненный Корчевникова пожаловался на разборки и увольнения

Проишествия

Солиста Linkin Park нашли мертвым
Французскую певицу убило током на сцене
Пилот А330 спас жизни 892 пассажиров
В Москве орудует маньяк-лизун

Lifestyle

Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя
Названа дата выхода книг о вселенной Гарри Поттера
Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое
Главные кинопремьеры недели
Шоу-бизнес

Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Певица оставила откровенный пост в соцсети
Шоу-бизнес

Известный певец в психбольнице в тяжелом состоянии

Здоровье артиста находится под угрозой
Гороскоп

Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка

Dni.Ru выяснили подробности
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон привезли в онкоцентр

Уильям и его супруга отправились в больницу в Германии

Гороскоп

Маккейн не доживет до конца года
Почему Мария Кожевникова прячет третьего ребенка
Полина Гагарина с детьми переезжает
Подробности бракосочетания Тимати и Решетовой

Фоторепортажи

Юлия Барановская увезла детей из России
Соблазнительная Фандера подшутила над Лыковым
Самые сексуальные актеры с нестандартной внешностью
Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Спорт

Россиян раздели на ЧМ в Венгрии из-за "фашистской" символики
Аршавин: Я боюсь переходить в новую жизнь
Роналду станет отцом в третий раз за год
Шарапова заткнула за пояс Роналду

Регионы

В Подмосковье борец с коррупцией попался на взятке в 49 млн рублей
Два жениха подрались у ЗАГСа в день свадьбы (видео)
Грудной ребенок попал в больницу из-за спиннера
Директор магазина в Сибири объяснил отказ брать на работу гея
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru