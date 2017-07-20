Оскандалившийся Басков пошел на необычный шаг

Популярный певец Николай Басков, участвовавший в скандально известной свадьбе дочери судьи из Краснодара, удивил россиян своим ответом на новое предложение спеть бесплатно. Артист неожиданно согласился.

Вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась еще в июне, а скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. На "скромную" свадьбу, по подсчетам журналистов, было потрачено около двух миллионов долларов.

Народ принялся негодовать, мол, откуда судья взяла такие космические деньги. Артисты же, дабы избежать скандала, кинулись утверждать, что они пели якобы чуть ли не бесплатно.

В частности, Валерий Меладзе сказал, что его подарком молодоженам было его выступление, и только. "Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи – мой родственник, двоюродный брат. Их дочка – наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть…" – заверил акул пера артист.

Ведущим церемонии был Николай Басков, и он заявил, что был презентом от приятелей служительницы Фемиды. "Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", – заверил Басков.

Многие исполнителям не поверили. Например, Ксения Собчак озвучила, сколько стоят выступления Меладзе, Баскова и остальных, и упрекнула артистов за неприкрытую ложь о заработанных деньгах.

Затем руководитель благотворительного фонда "Сохраняя жизнь" Анна Межова пригласила Николая и Валерия выступить не безвозмездной основе на концерте организации.

"Прочитала в интернете, что Басков и Меладзе выступают бесплатно на мероприятиях иногда, например на свадьбе обычного судьи из Краснодарского края. Подумала, ну чем мы хуже, мы ж еще и добрые дела делаем, детям помогаем. Отправила им приглашения выступить у нас на мероприятии фонда Сохраняя жизнь бесплатно. Вот, жду ответа теперь. Присоединяйтесь, друзья. Может у кого тоже мероприятие какое или свадьба – приглашайте звезд к себе. #БасковМеладзебесплатно", – написала Межова на своей странице в Facebook.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 19 2017 в 4:23 PDT

И вдруг ответ пришел. Оригинальный и неожиданный, ведь для любого человека (не только знаменитого артиста) согласиться работать бесплатно – это по меньшей мере необычно. Певец объявил о своем решении в Instagram.

"Уважаемая Анна Межова, – обратился к находчивому руководителю благотворительной организации Басков. – Я с огромным удовольствием выступлю для вашего фонда "Сохраняя жизнь". И хочу вас поставить в известность, что уже дал более 200 благотворительных концертов за что и награжден Золотой медалью "За миротворческую и благотворительную деятельность" – награда Международного общественного фонда "Российский фонд мира".

Многочисленные подписчики искупали Николая в виртуальных аплодисментах и порадовались тому, что он по-прежнему остается образцом добродетели для многих звезд шоу-бизнеса. Пока одни восхищались достойным поступком Баскова, другие со скептицизмом заявили, что ни за что в это не поверят, пока обещанное бесплатное выступление не состоится.