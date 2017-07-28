Новый компромат на "золотую" судью возмутил Россию

В соцсетях появились неожиданные фотографии скандально известной краснодарской судьи Елены Хахалевой, привлекшей к себе внимание в связи с роскошной свадьбой дочери. На одном из снимков она запечатлена в компании криминального авторитета Реваза Бухникашвили по прозвищу Пецо.

Фотографии косвенно подтверждают связь судьи с криминальным миром. Снимки оказались в распоряжении российских изданий.

Один из них попал к газете "Известия", другой опубликовал портал "Прайм Крайм". Россиян возмутили фотографии Хахалевой. Пользователи осудили женщину за столь компрометирующие связи. "Помните судью Хахалеву и свадьбу за два миллиона долларов? Тут вот какое любопытное фото нашлось: женщина, похожая на Хахалеву, с грузинскими ворами обсуждает разные тонкости юриспруденции", "Все, что вам надо знать о краснодарской судье", "Вот действительно тот случай, когда одно фото стоит тысячи слов", – комментируют читатели.

Как писали Dni.Ru, ранее известный ведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с блогером Олегом Лурье обсудил возможные связи судьи Елены Хахалевой с криминальным миром. Лурье рассказал о видео с допросом Бухникашвили, записанном в 1997 году, сообщает Ura.ru.

На записи мужчина представляется и рассказывает, что живет в Краснодаре у родственницы по имени Лена Хахалева. При этом вор в законе не уточнил, кем работает женщина.

Напомним, что вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.