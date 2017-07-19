Сколько зарабатывает оплативший "золотую" свадьбу экс-супруг судьи
Согласно информации из открытых источников, в разное время Роберт Хахалев был владельцем 13 компаний. Заниматься бизнесом стал в начале 2000-х. При этом сферы его деятельности были совершенно разные – от переработки автомобильных шин до организации платной рыбалки.
На сегодняшний день предпринимателю наиболее интересны сельское хозяйство и строительство. Также он является соучредителем микрофинансовой организации, службы такси и автоломбарда. Кроме того, Хахалев – совладелец семи действующих фирм, передает сайт "Комсомольская правда".
Однако, судя по финансовой отчетности, его компании не столь успешны, как может показаться. По официальным данным, офис микрозаймов "Тополь" показал прибыль в 23 тысячи рублей за весь 2015 год. А с 2016-го компания якобы не работает – нулевая выручка, пишет Ura.Ru.
Строительная фирма "Мирград" заработала всего девять тысяч рублей. А до этого и вовсе принесла убыток в 240 тысяч. У ФСК "Капитал" проблемы еще серьезнее – убыток составил 855 тысяч. Сельская служба такси вообще имеет долг перед государством по страховым выплатам в Пенсионный фонд.
Беда и с остальными компаниями Хахалева. Они якобы не ведут деятельность, сдавая в налоговую нулевые отчетности. Однако обыватели не верят в бедность предпринимателя, приписывая ему крупный агробизнес, правда, по документам ему не принадлежащий. ООО "Новоивановское", делами в котором заправляет некий Олег Шпак, в 2015 году принесло доход, составивший более 83 миллионов рублей.
"Бывают безработные, которые покупают Bentley", – говорит глава группы компаний "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин. "Напрашиваются два возможных сценария: либо оформленные на него компании полностью работают за черный нал, либо у него есть доходы как у физического лица – например, от инвестиций в ценные бумаги в России или за рубежом", – рассуждает эксперт.
Большая страсть Хахалева – лошади. Ему принадлежат 44 скакуна. По данным сайта Краснодарского ипподрома, бизнесмен в 2016 году выставил на скачки трех скакунов арабской породы и шесть лошадей чистокровной верховой. Они заняли призовые места и принесли своему владельцу 131 360 рублей.
Напомним, ранее Роберт Хахалев заявил, что свадьба дочери обошлась ему не в два миллиона долларов, а в пять миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что вполне может позволить себе такие расходы.
Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.
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