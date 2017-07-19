Сколько зарабатывает оплативший "золотую" свадьбу экс-супруг судьи

Бывший муж зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, 54-летний бизнесмен Роберт Хахалев, который якобы оплатил свадьбу их дочери, судя по официальным доходам, бедный человек. По документам его бизнес убыточен, хотя он утверждает, что является успешным предпринимателем.

Согласно информации из открытых источников, в разное время Роберт Хахалев был владельцем 13 компаний. Заниматься бизнесом стал в начале 2000-х. При этом сферы его деятельности были совершенно разные – от переработки автомобильных шин до организации платной рыбалки.

На сегодняшний день предпринимателю наиболее интересны сельское хозяйство и строительство. Также он является соучредителем микрофинансовой организации, службы такси и автоломбарда. Кроме того, Хахалев – совладелец семи действующих фирм, передает сайт "Комсомольская правда".

Однако, судя по финансовой отчетности, его компании не столь успешны, как может показаться. По официальным данным, офис микрозаймов "Тополь" показал прибыль в 23 тысячи рублей за весь 2015 год. А с 2016-го компания якобы не работает – нулевая выручка, пишет Ura.Ru.

Строительная фирма "Мирград" заработала всего девять тысяч рублей. А до этого и вовсе принесла убыток в 240 тысяч. У ФСК "Капитал" проблемы еще серьезнее – убыток составил 855 тысяч. Сельская служба такси вообще имеет долг перед государством по страховым выплатам в Пенсионный фонд.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Беда и с остальными компаниями Хахалева. Они якобы не ведут деятельность, сдавая в налоговую нулевые отчетности. Однако обыватели не верят в бедность предпринимателя, приписывая ему крупный агробизнес, правда, по документам ему не принадлежащий. ООО "Новоивановское", делами в котором заправляет некий Олег Шпак, в 2015 году принесло доход, составивший более 83 миллионов рублей.

"Бывают безработные, которые покупают Bentley", – говорит глава группы компаний "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин. "Напрашиваются два возможных сценария: либо оформленные на него компании полностью работают за черный нал, либо у него есть доходы как у физического лица – например, от инвестиций в ценные бумаги в России или за рубежом", – рассуждает эксперт.

Большая страсть Хахалева – лошади. Ему принадлежат 44 скакуна. По данным сайта Краснодарского ипподрома, бизнесмен в 2016 году выставил на скачки трех скакунов арабской породы и шесть лошадей чистокровной верховой. Они заняли призовые места и принесли своему владельцу 131 360 рублей.

Напомним, ранее Роберт Хахалев заявил, что свадьба дочери обошлась ему не в два миллиона долларов, а в пять миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что вполне может позволить себе такие расходы.

Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо.

