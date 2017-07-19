Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы

Совет судей Краснодарского края изучил материалы, полученные от владельцев ресторана, в котором прошла свадьба дочери зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Они пришел к выводу, что вызвавшее большой общественный резонанс торжество оплатил ее бывший муж, предприниматель Роберт Оникович.

По словам председателя кубанского совета судей Владимира Кисляка, стоимость организации свадьбы не превышает 4,5 миллионов рублей. При этом он отметил, что владельцы ресторана приложили к своему ответу все договора на проведение мероприятия и платежные документы.

"Один договор по банкету и аренде помещения – стороной по договору является Хахалев Роберт Оникович. Прописана сумма – она получается в целом около двух миллионов рублей, плательщиком по платежным документам за предоставленные услуги также выступает Хахалев Роберт Оникович", – цитирует Кисляка ТАСС. "Второй договор – по организации свадебного торжества, стоимость эти услуг – 2,5 миллиона, и сторона в договоре Хахалев Роберт Оникович", – заключил председатель судейского совета.

По его словам, полученные данные отличаются от указанных в СМИ сумм. Теперь совет подготавливает письменное заключение по этим фактам. По словам Кисляка, оно будет готово 19 июля. Кроме того, он добавил, что комиссия совета направила запрос в Тбилисский государственный университет, диплом юрфака которого Хахалева якобы не получала.

Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо. В СМИ сообщалось, что свадьба обошлась семье в два миллиона долларов.

Напомним, в свою очередь Роберт Хахалев заявил, что свадьба дочери обошлась ему в пять миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что вполне может позволить себе такие расходы.