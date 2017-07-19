Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

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Совет судей назвал спонсора и стоимость "золотой" свадьбы

Фото: GLOBAL LOOK press\Bilderbox
Совет судей Краснодарского края изучил материалы, полученные от владельцев ресторана, в котором прошла свадьба дочери зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Они пришел к выводу, что вызвавшее большой общественный резонанс торжество оплатил ее бывший муж, предприниматель Роберт Оникович.
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По словам председателя кубанского совета судей Владимира Кисляка, стоимость организации свадьбы не превышает 4,5 миллионов рублей. При этом он отметил, что владельцы ресторана приложили к своему ответу все договора на проведение мероприятия и платежные документы.

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"Один договор по банкету и аренде помещения – стороной по договору является Хахалев Роберт Оникович. Прописана сумма – она получается в целом около двух миллионов рублей, плательщиком по платежным документам за предоставленные услуги также выступает Хахалев Роберт Оникович", – цитирует Кисляка ТАСС. "Второй договор – по организации свадебного торжества, стоимость эти услуг – 2,5 миллиона, и сторона в договоре Хахалев Роберт Оникович", – заключил председатель судейского совета.

По его словам, полученные данные отличаются от указанных в СМИ сумм. Теперь совет подготавливает письменное заключение по этим фактам. По словам Кисляка, оно будет готово 19 июля. Кроме того, он добавил, что комиссия совета направила запрос в Тбилисский государственный университет, диплом юрфака которого Хахалева якобы не получала.

Как писали Dni.Ru, вызвавшая широкий общественный резонанс церемония состоялась в июне. Скандал разразился на днях, когда о мероприятии написал адвокат Сергей Жорин. В своем Instagram-аккаунте юрист возмутился размахом свадьбы, охарактеризовав ее как плевок в лицо. В СМИ сообщалось, что свадьба обошлась семье в два миллиона долларов.

Напомним, в свою очередь Роберт Хахалев заявил, что свадьба дочери обошлась ему в пять миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что вполне может позволить себе такие расходы.

Автор: Людмила Фоканова19 июля 2017, 12:47

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