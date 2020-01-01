Форум "Селигер"

Полуостров станет всероссийской здравницей и регионом-донором
Владимир Путин не согласен с тем, что международная организация неэффективна
Президенту России понравилась идея переноса ряда органов власти из Москвы
Президент сравнил действия украинских силовиков с обстрелами Ленинграда
Очередной образовательный день форума был посвящен российской культуре
Участники форума поделились своими впечатлениями от выступлений спикеров
Главные редакторы ведущих СМИ России провели дискуссию на "Селигере"
Глава МИДа заявил, что США и ЕС препятствуют купировать кризис на Украине
Владимир Путин проводит евразийскую политику, переключая свое внимание на Азию
"Поколение Zнаний" требует освободить российского фотографа