Астрономы нашли источник новых повторяющихся сигналов

Всего было четыре всплеска, каждый из которых продолжался порядка двух тысячных долей секунды. Тем не менее, исследователям удалось их не только зафиксировать, но и определить местоположение источника. Сигналы были зарегистрированы канадским радиотелескопом CHIME в 2018 году.
Дальнейшие исследования показали, что всплески пришли из спиральной галактики, расположенной в 500 тысячах световых лет от Земли. Стоит заметить, что это намного ближе, чем источники всех ранее изученных сигналов.
Такие данные лишь еще больше запутали астрономов, ведь ранее считалось, что их могут испускать только магнетары – нейтронные звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем. Однако для этого они, как полагают ученые, должны находиться в карликовых галактиках. Нынешние сигналы между тем исходят из галактики, похожей по размерам на Млечный Путь, что полностью разрушает ранее образованную теорию, отмечает Life.
Подчеркнем, что подобные всплески пространства называют быстрыми радиосигналами. Впервые они были обнаружены совершенно случайно в начале 2000-х годов. Тогда сигнал шел из Малого Магелланова Облака. Позже были выявлены еще несколько похожих явлений.
Тем не менее, фанаты теорий заговора не исключают, что сигналы могут посылать внеземные цивилизации. Стоит напомнить, что точно так же в свое время открыли пульсары: они испускают "пульсирующее" излучение, поэтому ученые сначала посчитали, что это послания от инопланетян, и даже назвали сигналы Little Green Men – "маленькими зелеными человечками".
Популярные темы форума
Мерзкие родственники
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
США ахренели
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.