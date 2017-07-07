iPhone хотят запретить во всем мире

Из-за жалобы Qualcomm продажи iPhone и других гаджетов Apple оказались под угрозой. Конкуренты утверждают, что разработки Apple основаны на краденых патентах.

Американская компания Qualcomm обратилась с жалобой в американскую комиссию по международной торговле на компанию Apple, своего прямого конкурента. По утверждению представителей Qualcomm, Apple якобы похитил несколько ключевых патентов с целью использования их в разработках своих продуктов.

Если обвинение подтвердится, продажи iPhone и других гаджетов от Apple могут оказаться под угрозой по всему миру. Это тем более вероятно, если учесть, что Qualcomm намерена добиться запрета продаж всех поколений iPhone, где только использовалась краденая технология.

Впрочем, Apple может напомнить жалобщикам, что они тоже неоднократно были замечены в нечестности. Так, в 2016 году антимонопольный комитет Южной Кореи оштрафовал Qualcomm на 853 миллиона долларов США за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление собственным положением для ведения нечестной торговли. Аналогичное обвинение было выдвинуто против компании и в 2009 году, и оно также было доказано и повлекло за собой чувствительный штраф.



К слову, на сентябрь 2017 года запланирована презентация нового поколения iPhone с индексом 8. Отдельные технические характеристики, а также внешний вид новинки от Apple уже активно обсуждаются в сети. Стало известно, что смартфон получит более емкую батарею и функцию водонепроницаемости. Внутри гаджета разместится процессор Apple A11. По слухам, девайс также получит устройство беспроводной зарядки дальнего действия и биометрические компоненты, такие как сканер радужной оболочки глаза и лица.