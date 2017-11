NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера

На снимках высокого качества видно, что атмосфера планеты состоит из водородно-гелиевого состава, который всегда находится в неспокойном состоянии, провоцируя бури на поверхности Юпитера. В кадр попали штормовые завихрения, по мнению многих пользователей, похожие на жемчуг.

Зонд "Юнона" вышел на орбиту Юпитера 4 июля прошлого года, и его эллиптическая орбита позволяет приближаться на минимальное расстояние к планете каждые 54 дня. Задача устройства – собирать данные о планете. Зонд записывает такие показатели Юпитера, как магнитное поле, состав и гравитационное поле.

Опубликованные кадры были сделаны 24 октября, и "Юнона" должна была передать их на Землю еще в прошлом месяце, однако усилившаяся солнечная активность помешала этому, в итоге снимки оказались в распоряжении ученых только сейчас. Следующий сеанс связи, на котором зонд отправит новые фотографии, состоится 16 декабря.

Отметим, что NASA выложило кадры в необработанном формате raw, который позволяет хранить намного больше информации и допускает различные варианты обработки при конвертации в классический jpeg. Этим воспользовался художник Шон Доран, который соединил снимки в трехмерную фотографию и с помощью осветления раскрыл истинную красоту планеты-гиганта.

New #JunoCam raw images from my latest #Jupiter flyby are available now. Download, process + share https://t.co/ijHwy72xXp #citizenscience pic.twitter.com/9hxZ3sf2GC