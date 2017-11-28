Стал известен новый способ взлома iPhone X

Специалисты по мобильной безопасности вьетнамской компании Bkav смогли обмануть сканер лица от Apple. Они использовали реалистичную маску, распечатанную на 3D принтере.

На видео, выложенном на официальном канале предприятия на YouTube, один из ее представителей рассказывает, что это уже вторая версия маски, которая справилась с Face ID. Первому варианту потребовалось несколько часов для обмана системы. В этот раз специалисты подготовили куда более реалистичную и дорогую версию приспособления.

Ради чистоты эксперимента, представитель компании прямо на видео обнулил настройки Face ID и сбросил их для заводских. После этого он заново просканировал свое лицо и включил в настройках iPhone X функции "Требовать внимание для Face ID" и "Распознавание внимания", которые повышают безопасность системы. Когда специалист поднес фронтальную камеру к маске и нажал на кнопку разблокировать, iPhone активировался.