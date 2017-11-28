Стал известен новый способ взлома iPhone X
На видео, выложенном на официальном канале предприятия на YouTube, один из ее представителей рассказывает, что это уже вторая версия маски, которая справилась с Face ID. Первому варианту потребовалось несколько часов для обмана системы. В этот раз специалисты подготовили куда более реалистичную и дорогую версию приспособления.
Ради чистоты эксперимента, представитель компании прямо на видео обнулил настройки Face ID и сбросил их для заводских. После этого он заново просканировал свое лицо и включил в настройках iPhone X функции "Требовать внимание для Face ID" и "Распознавание внимания", которые повышают безопасность системы. Когда специалист поднес фронтальную камеру к маске и нажал на кнопку разблокировать, iPhone активировался.
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