Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Фигуристка в последний момент снялась с контрольных прокатов сборной по фигурному катанию. Все дело в том, что ей "неожиданно" предложили новую и довольно престижную работу, от которой Алина Загитова не смогла отказаться.
А ведь билеты на прокаты продавали не без помощи самой олимпийской чемпионки. Попахивает натуральным обманом, подозревают болельщики. Люди до последнего надеялись на возвращение своей любимицы, ведь она не объявляла об окончании карьеры.
Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити Алексей Ягудин, который будет вести шоу вместе с олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алиной Загитовой, прокомментировал эту новость. Он отметил, что фанатов предупреждали. Но почему тогда продавали билеты...
"Она им (фанатам – прим. ред.) ничего не должна!" – цитирует Ягудина "Чемпионат".
Потом он еще и добавил, что спорт для нее все равно рано или поздно закончился бы. Фигурист отметил, что 18-летняя спортсменка добилась таких высот в спорте, каких многие не могут осилить в 30.
Ранее "Дни.ру" писали, что Алина Загитова с треском провалилась при поступлении в ВУЗ. Российская фигуристка получила неутешительные баллы за экзамены, поэтому не поступит в ВУЗ на бюджет.
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