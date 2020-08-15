Загитова с треском провалилась

Российская фигуристка получила неутешительные баллы за экзамены. Алина Загитова не поступит в ВУЗ на бюджет.



Олимпийская чемпионка много времени уделяла карьере, поэтому не подготовилась к ЕГЭ основательно. Спортсменка сдала экзамен по русскому языку на тройку, набрав 51 балл. А результат испытания знаний Алины Загитовой по обществознанию едва дотянул до удовлетворительной отметки, звезда получила 44 балла.



Фигуристка планирует поступать в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, чтобы обучаться журналистике. В рейтинге абитуриентов по результатам ЕГЭ она находится на 192 месте из 193. Поступить в академию на бюджет с таким скромным количеством баллов у чемпионки не получится, поэтому получать высшее образование девушка будет на платной основе.

В мае этого года фигуристка закончила обучаться в автошколе и получила водительские права. По словам Загитовой, правила дорожного движения она изучала онлайн между спортивными тренировками.

Напомним, что аналитики посчитали уровень доходов спортсменки. По рейтингу финансового достатка Алина Загитова обогнала конкуренток. Она зарабатывает на ледовых выступлениях, рекламных контрактах, а также получает выплаты от государства.

