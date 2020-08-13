Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму

Воры воспользовались невнимательностью Федора Смолова. Они украли у футболиста дорогой аксессуар. Поисками занимается полиция.

Ранее Федор Смолов отправился в Испанию, чтобы сыграть несколько матчей за "Сельту". Испанский футбольный клуб взял спортсмена из московского "Локомотива" в аренду на вторую часть сезона 2019-2020. Смолов сыграл 14 матчей чемпионата Испании (ЧИ), забив по одному голу "Реал Мадриду" и "Барселоне".

В день заключительного тура ЧИ с Федором произошла неприятность. С руки футболиста, который решил отдохнуть в ночном клубе, сняли часы за 300 тысяч евро. Обнаружив пропажу, он отправился в полицейский участок. Правоохранители развели руками, отметив, что воров вряд ли удастся найти. Однако поиски все равно ведутся.

Напомним, ранее Смолов не получил восемь миллионов рублей, которые ему полагались от страховой компании. Два года назад футболист попал в аварию. Оставив свой разбитый автомобиль, Федор ушел с места ДТП.

Из-за противоречий сторон дело дошло до суда. Спортсмен требовал возмещения убытков от страховой. Сначала Никулинский районный суд удовлетворил иск Смолова, но через некоторое время Мосгорсуд изменил решение инстанции, оставив спортсмена без денег.