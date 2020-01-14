Появились подробности свадьбы Смолова и внучки Ельцина

Поклонники спортсмена давно мечтали услышать о скором бракосочетании. Правда, футболисту придется подождать, пока его возлюбленной Марии Юмашевой исполнится 18 лет. Как только девушка достигнет совершеннолетия, молодые намерены расписаться. Впрочем, PR-агент Федора сообщила, что ее о возможном торжестве не уведомили.
"Я первый раз слышу об этом. Нет, не могу подтвердить. Думаю, это всего лишь предположение. Я бы знала. Такой информации у меня нет. Фотографию Федор выставил, в отпуске они были вместе. Про свадьбу я впервые слышу!" – рассказала представительница звезды отечественного спорта в разговоре с корреспондентами Пятого канала.
Ранее стало известно, что футболист Федор Смолов хочет распрощаться со статусом холостяка. 29-летний спортсмен намерен узаконить отношения с 17-летней внучкой Бориса Ельцина. Отношения футболиста с родственницей первого президента России начались еще несколько лет назад. Все это время спортсмен ждал, когда Мария Юмашева станет совершеннолетней.
Родные и близкие девушки нашли общий язык со Смоловым и готовы принять его в семью. Свадебная церемония пройдет в этом году на острове Сен-Барт.
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