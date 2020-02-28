Федор Смолов остался с носом после аварии

С компании "АльфаСтрахование" не будут взыскивать деньги в пользу футболиста. Федор Смолов рассчитывал на компенсацию за аварию со спорткаром в размере почти восьми миллионов рублей.
Теперь спортсмен обязан выплатить страховщикам три тысячи рублей за понесенные ими судебные расходы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Примечательно, что заседание состоялось еще в конце января, но известно об этом стало только сейчас.
Напомним, Федор Смолов оспаривал невыплату денег по КАСКО после ДТП. Тогда игрок не справился со своим автомобилем и влетел в ограждение, после чего покинул мест ДТП.
Как писали "Дни.ру", позже футболист признал свою вину и возместил городским властям ущерб. Краснодарский суд лишил Федора Смолова права управлять автомобилем на год. Отметим, имеющий контракт с московским "Локомотивом" форвард сейчас играет в испанской "Сельте" на правах аренды.
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