Психотерапевт дал изолированным россиянам совет (видео)

По словам эксперта, главное на изоляции – помочь самоорганизоваться детям и себе, передает ТВ Центр.
Психотерапевт отметил, что в условиях эпидемии коронавируса в России очень важно сохранить занятость, потому что развлечения быстро могут надоесть. Как писали "Дни.ру", ранее психолог Александр Шахов призвал людей в период домашней изоляции заняться самообразованием: проходить курсы, развивать аккаунты в соцсетях, осваивать онлайн-профессии и повышать профессиональные навыки.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?