Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной

Накануне из Шарм-эль-Шейха вернулась российская фигуристка Александра Трусова. Двукратная чемпионка вместе с родителями и двумя братьями отправилась отдыхать в Египет в самый разгар пандемии, за что поплатилась по прилету.
Спортсменка села на домашний карантин, как того требует закон. Этот факт не успокоил злопыхателей. Пользователи Сети буквально озверели и начали массово писать гневные комментарии в инстаграм-аккаунте Трусовой.
Фолловеры назвали родителей Александры беспечными и безответственными людьми, сообщает "Экспресс газета". Ведь вернувшаяся из-за границы семья может быть переносчиками коронавируса.
Нашлись и те, кто потребовал исключить чемпионку из сборной России по фигурному катанию. За то, что она подвергла опасности сограждан.
Александра не единственная, кто в разгар пандемии коронавируса в России приехал из-за границы на родину. Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина буквально на днях вернулась из Таиланда.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?