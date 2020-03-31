Россияне поддержали болеющего коронавирусом Лещенко (видео)

Несколько дней назад стало известно о том, что народный артист России Лев Лещенко болен коронавирусом. В связи с этим его директор Андрей Гайдель сделал официальное заявление.

Представитель музыканта обратился к поклонникам с просьбой поддержать лежащего в больнице Лещенко. Для этого фанатам необходимо записать кавер на песню Льва Валерьяновича "Надежда" и опубликовать в своем инстаграм-аккаунте с хештегом #ЛевНадежда. Ролики можно отправлять и на официальную страницу певца @leshchenko_lv.

Откликнувшихся оказалось очень много. В Сети появилось архивное видео с участием Лещенко и хора мальчиков.

Также кавер на песню "Надежда" исполнили Федерация баскетбола Владимирской области и московская певица Ирина Соло. "Владимирские львицы и все баскетболисты 33-го региона обнимают Вас и желают скорейшего выздоровления! Ждем в гости на лучшую игру с мячом. Мы знаем, что все будет хорошо, и мы совсем скоро сыграем и споем с Вами", – написали спортсменки.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 1,8 тысячи. Побороли болезнь 66 человек, более десяти инфицированных скончались.