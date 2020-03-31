Россияне поддержали болеющего коронавирусом Лещенко (видео)

Представитель музыканта обратился к поклонникам с просьбой поддержать лежащего в больнице Лещенко. Для этого фанатам необходимо записать кавер на песню Льва Валерьяновича "Надежда" и опубликовать в своем инстаграм-аккаунте с хештегом #ЛевНадежда. Ролики можно отправлять и на официальную страницу певца @leshchenko_lv.
Откликнувшихся оказалось очень много. В Сети появилось архивное видео с участием Лещенко и хора мальчиков.
Также кавер на песню "Надежда" исполнили Федерация баскетбола Владимирской области и московская певица Ирина Соло. "Владимирские львицы и все баскетболисты 33-го региона обнимают Вас и желают скорейшего выздоровления! Ждем в гости на лучшую игру с мячом. Мы знаем, что все будет хорошо, и мы совсем скоро сыграем и споем с Вами", – написали спортсменки.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 1,8 тысячи. Побороли болезнь 66 человек, более десяти инфицированных скончались.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
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