Дана Борисова влезла в скандал с сыном Яны Рудковской

Теледива отреагировала на новость о том, что Яне Рудковской удалось добиться возбуждения уголовного дела после публикаций СМИ информации о том, что сын звездной пар Саша якобы имеет "нарушение психического развития". В частности, в статье StarHit ребенку приписали синдром Аспергера.
Светская львица отметила, что в инициативе Яны Рудковской есть положительный момент. Так, привлекая внимание к своей ситуации, она планирует добиться принятия отдельного закона о защите прав несовершеннолетних. Но громкий скандал Дана Борисова все же считает оригинальным пиар-ходом, чтобы привлечь внимание.
По мнению ведущей, активно демонстрируя свою жизнь и показывая сына, Яна Рудковская создает лишний инфоповод, передает Пятый канал.
Как писали "Дни.ру", полиция возбудил уголовное дело по факту публикации в СМИ лжи о якобы имеющейся у наследника Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко болезни. Одним из адвокатов звездной семьи выступил известный правозащитник Александр Добровинский. Светская львица заявила, что не собираемся никому ничего прощать. Она убеждена, что таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания "за их мерзкие действия".
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