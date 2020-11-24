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Дана Борисова влезла в скандал с сыном Яны Рудковской

Дана Борисова влезла в скандал с сыном Яны Рудковской

Дана Борисова. Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дана Борисова высказалась о том, почему Яна Рудковская обратилась в полицию. Телеведущая раскритиковала ее за то, что продюсер делает из наследника медийную персону, что приводит к негативным последствиям.
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Теледива отреагировала на новость о том, что Яне Рудковской удалось добиться возбуждения уголовного дела после публикаций СМИ информации о том, что сын звездной пар Саша якобы имеет "нарушение психического развития". В частности, в статье StarHit ребенку приписали синдром Аспергера.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Светская львица отметила, что в инициативе Яны Рудковской есть положительный момент. Так, привлекая внимание к своей ситуации, она планирует добиться принятия отдельного закона о защите прав несовершеннолетних. Но громкий скандал Дана Борисова все же считает оригинальным пиар-ходом, чтобы привлечь внимание.

По мнению ведущей, активно демонстрируя свою жизнь и показывая сына, Яна Рудковская создает лишний инфоповод, передает Пятый канал.

Как писали "Дни.ру", полиция возбудил уголовное дело по факту публикации в СМИ лжи о якобы имеющейся у наследника Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко болезни. Одним из адвокатов звездной семьи выступил известный правозащитник Александр Добровинский. Светская львица заявила, что не собираемся никому ничего прощать. Она убеждена, что таких людей надо судить и добиваться реальных сроков наказания "за их мерзкие действия".

Автор: 24 ноября 2020, 19:44 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Рудковская в коротком платье спрятала живот

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