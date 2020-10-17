Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко

Яростный спор между российским тренером по фигурному катанию и Олимпийским чемпионом разразился после громкого заявления одной из учениц Этери Тутберидзе. Девушка встала на сторону Евгения Плющенко и предала бессменную наставницу.

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