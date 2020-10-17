Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко

По словам фигуриста, он не переманивал Александру Трусову. Однако большинство коллег Плющенко уверены, что в данной ситуации решающий ход сыграла материальная сторона вопроса.
Например, заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Радионова официально заявила, что такие передвижения учениц возможны только при изменении суммы контракта.
Сам же Евгений Плющенко отрицает данного факта и напоминает многочисленной аудитории о том, что он вместе со своей супругой уже долгое время пытается подступиться к Этери Тутберидзе.
Фигурист всячески стремился наладить общение с тренером. Тутберидзе лично дала отпор Плющенко и напомнила о его "нахальном подходе в бизнесе".
"Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война", – признался Евгений.
Занимательно, что тренерский штаб Тутберидзе рассекретил личную переписку одной из молодых фигуристок с Рудковской. Выяснилось, что звезда "Инстаграм" уговаривала Алину Загитову уйти от своего наставника.
Напомним, что Евгений Плющенко попытался прокомментировать и эту ситуацию. Объяснив, что девушка еще в прошлом году собиралась покинуть команду Тутрберидзе.
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