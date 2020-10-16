Тутберидзе готовится к масштабному нападению на Плющенко

С приходом Евгения Плющенко у Этери Тутберидзе появилась новая задача – отстаивать свои интересы не только на льду, но и в Сети. Последний скандал со "сливом" переписки Алины Загитовой и Яны Рудковской показал, что спортсменка не в силах быть достойным соперником в условиях медиавойны.
Мария Шашина в этих вопросах разбирается значительно лучше. Она уже давно работает с фигуристами – например, с Аделиной Сотниковой, Екатериной Бобровой, Максимом Ковтуном и другими. Однако, вопреки ожиданиям, агент вряд ли будет заниматься спорами с Евгением Плющенко, ведь он также является ее клиентом.
Скорее всего, Мария Шашина поможет Этери Тутберидзе освоиться в новой отрасли. Не так давно тренер заявила о собственном ледовом шоу "Чемпионы на льду". Главными конкурентами на рынке являются как раз Евгений Плющенко и Татьяна Навка.
Агентство Шашиной регулярно устраивает своих подопечных в различные мероприятия, например, проводит мастер-классы или сборы. Также пиарщики грамотно продвигают спортсменов в медийном пространстве, организовывая интервью и создавая определенный имидж. Так что, скорее всего, в ближайшее время поклонников школы Этери Тутберидзе ждет разноплановый контент со звездами фигурного катания.
Популярные темы форума
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
обида на мужчин и рак груди
Справедливость есть ?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Как вам передача что было дальше?