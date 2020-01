Разъяренный Александр Овечкин отлупил двух американских хоккеистов

Участником потасовки стал левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он столкнулся сразу с двумя соперниками – защитником "Филадельфии" Трэвисом Санхаймом и нападающим Трэвисом Конечны. В Сети тут же появилась запись их драки.

Рукоприкладство негативно отразилось на Овечкине. Из его показателя полезности вычли два очка. При этом результативными действиями Александр не отличился.

В этой игре победу одержала "Филадельфия Флайерз" со счетом 3:2. Это их первая победа после четырех поражений, сообщает телеканал "360".

Ovechkin casually taking on both Konecny and Sanheim by himself.



Sanheim is actually pretty big--TK is 230lbs of spite and vinegar ziploced into one smol fighty boy--but they're still just. Not a match for Ovi. Caps' captain is big & big mad. ‍♀️ pic.twitter.com/FRf3eBhfSG