Названа цена выхода Марии Шараповой на корт

Цифру озвучила директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас. Она заявила, что в курсе того, сколько стоит игра прославленной россиянки.
Ценник спортсменки достигает 300 тысяч долларов, сообщает сайт газеты Le Quotidien. "Мы удивились, когда нам позвонил ее представитель и спросил, не найдется ли для нее места. Мы сразу сказали, что у нас нет 300 тысяч долларов, которые обычно необходимы для ее участия в турнирах", – поделилась Маас.
По мнению главы турнира, сейчас Мария Шарапова готова играть не за деньги, а для имиджа. Она пытается вернуть себе уверенность после полученной травмы. Россиянка намерена выйти на корт в Люксембурге. Призовой фонд данного турнира составит 250 тысяч долларов.
Напомним, прошлая встреча Марии Шараповой с Сереной Уильямс завершилась проигрышем нашей соотечественницы. Она уступила американке со счетом 1:6, 1:6.
Ранее Мария Шарапова назвала США своим домом. В Госдуме призвали россиян не относиться к данному заявлению теннисистки критично, поскольку спортсменка многое сделала для своей страны.
Популярные темы форума
У Путина сегодня день рождения!
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Почему рак массово съедает людей?
Ваше отношение к многоженству
Самая любимая советская комедия в США
Камни в почках
Хочу уменьшить влагалище
Российскому пенсионеру отказались продать хлеб за копейки