Невероятный прыжок Загитовой попал на видео

Алина Загитова, несмотря на близость новогодних праздников, усиленно тренируется. Олимпийская чемпионка осваивает сложнейшие элементы, в частности четверной прыжок.

Видеозапись четверного прыжка в исполнении Загитовой выложил в сеть тренер Сергей Розанов, который работает вместе с командой Этери Тутберидзе. Флип в четыре оборота – один из самых сложных в фигурном катании. Чемпионка пока исполняет элемент со специальной страховкой.

На чемпионате России в Саранске Алина Загитова заняла пятое место. Тем не менее фигуристка пробилась в сборную страны, которая отправится на чемпионат Европы в Минск. Обошедшие Загитову первые три призера турнира - юниорки, они не прошли на европейское первенство из-за возрастного ценза. Однако четверные прыжки одна из них – Александра Трусова – исполняет на удивление легко, пишет "Комсомольская правда".