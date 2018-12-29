Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
Видеозапись четверного прыжка в исполнении Загитовой выложил в сеть тренер Сергей Розанов, который работает вместе с командой Этери Тутберидзе. Флип в четыре оборота – один из самых сложных в фигурном катании. Чемпионка пока исполняет элемент со специальной страховкой.
На чемпионате России в Саранске Алина Загитова заняла пятое место. Тем не менее фигуристка пробилась в сборную страны, которая отправится на чемпионат Европы в Минск. Обошедшие Загитову первые три призера турнира - юниорки, они не прошли на европейское первенство из-за возрастного ценза. Однако четверные прыжки одна из них – Александра Трусова – исполняет на удивление легко, пишет "Комсомольская правда".
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