Ягудин распек Загитову за грандиозный провал

Алина Загитова, несмотря на неудачное выступление на чемпионате Европы, остается звездой российского женского одиночного катания. Сейчас она опустошена – фигуристке нужно время на восстановление.

Россиянка Софья Самодурова обошла Алину Загитову на чемпионате Европы в Минске. Но даже тренер Софьи Алексей Мишин признал: его ученица хоть и победила Алину, но не превзошла ее, напомнил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

По словам фигуриста, причин для неудачи Загитовой было несколько. "Это изменения организма, переходный возраст и постолимпийский сезон. Опустошение после такого сложного сезона. Вот Самодурова сейчас – как Загитова в прошлом году: пляшет, поет, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор", – сказал Ягудин.

Чемпион подчеркнул, что никого не критикует, а пытается объяснить "по-человечески". Ягудин признал, что и в его карьере случались поражения после крупных побед.

"Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент. Потому что Загитова – именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания", – отметил Ягудин. Чемпион уверен, что у Загитовой есть арсенал для победы над японками, передает Life.ru.

Состав нашей сборной на чемпионат мира, куда, скорее всего, войдет Алина Загитова, определят после Кубка России. Он стартует 18 февраля в Великом Новгороде. А мировой турнир в Японии пройдет с 18 по 24 марта.

