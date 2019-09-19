Овечкин помог своей команде порвать оппонентов в клочья

На льду спортсменам пришлось хорошенько попотеть, чтобы закончить игру с разрывом всего в одно очко. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из столицы Соединенных Штатов.
Отличились в матче Радко Гудас, Рихард Паник и Никлас Бекстрем. Каждый из них смог проявить себя на ледовой арене. Кроме того, выступивший в роли капитана "Кэпиталз" записал в свой актив две результативные голевые передачи.
Впрочем, стоит отметить, что не все смогли достойно показать себя. Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не отличились действиями, нацеленными на победу.
Из соперников наиболее грозным для "вашингтонцев" оказались Остин Погански и Зак Санфорд. Они забили по голу в ворота столичной команды. Остальные члены спортивного объединения никак не проявили себя в матче – Владимир Тарасенко очков не набрал, а Иван Барбашев не смог принять участие в игре, сообщает RT.
Отметим, что, даже разнося противников на льду, Александр Овечкин для домашних остается добрым и ласковым мужем и отцом. Ранее его супруга Анастасия Шубская рассказала журналистам о том, что в семье Александр Великий кардинально меняется.
"Это на льду Овечкин – зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый", – поделилась девушка. Она добавила, что свободное время спортсмен предпочитает проводить с сыном.
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