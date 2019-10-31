Жена Александра Овечкина возбудила россиян

Семья Овечкиных не стала исключением. Александр и его жена Анастасия фанаты этого карнавала. Каждый год ответственно подходят к выбору нарядов.
На этот раз супруги отдали предпочтение спортивной тематике. Модель опубликовала на своей странице в "Инстаграм" снимок, показав их с мужем костюмы.
Хоккеист решил попробовать себя в роли тренера. Он облачился в ярко-красную ветровку, синие шорты и кепку в тон. Дополнили образ длинные белые гольфы и зажатый в зубах свисток.
Избранница спортсмена предстала в образе рефери. Она надела полосатое поло, черные мини-шорты, кепку и гольфы с кроссовками. Помада вишневого цвета завершила образ.
"Сегодня ролевые игры?😜" – пошутил один из подписчиков.
К слову, фанатам образы звездной пары очень понравились. Многие пожелали супругам счастья на долгие годы, отметив, что они являются примером для подражания. "Огненно🔥😜❤", "Прикольные!", "Класс", "Великолепные!🌹", "Ваааау, какие же вы красивые🙌🏻", "Самые стильные и суперские!😍", "Шикарны!" – восхитились фолловеры.
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