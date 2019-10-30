Овечкин вошел в топ-20 хоккеистов НХЛ

Спортсмен вышел в топ-20 хоккеистов НХЛ. Таким образом россиянин взял новую вершину в своей спортивной карьере.

Спортсмен играет в "Вашингтон Кэпиталз", он является нападающим. В составе своей команды хоккеист вышел на 12-ю строчку по количеству забитых противникам голов.

Как сообщает РИА ФАН, рейтинг был составлен Национальной хоккейной лигой" (НХЛ). Топ является постоянным, и спортсмены часто сменяют друг друга. Ранее Овечкин был на 43-й строчке. Подобный скачок можно объяснить только результативной игрой.

К слову, во вторник столичный клуб, в составе которого Александр также выходит играть, в овертайме победил канадский "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 4:3 в пользу российской команды. Овечкин записал в свой актив две шайбы, после чего на его счету стало по меньшей мере 69 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Стоит отметить, что по этому показателю он обогнал зарубежного коллегу и обладателя Кубка Стенли – 2002, канадского хоккеиста Люка Робитайла. Он выступает за клуб "Детройт Ред Уингз".

Напомним, что за российского спортсмена болеет семья. Родные хоккеиста поддерживают его независимо от того, выиграл он или нет. Недавно на трибунах были замечены супруга и сын Овечкина.

Тогда команда "Вашингтон Кэпиталз" проиграла со счетом 3:6. Тем не менее Александру удалось забить шайбу, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.