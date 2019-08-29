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Жена Овечкина рассказала о поведении ее мужа дома

Анастасия Шубская и Александр Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya
Александр Овечкин известен тем, что во время игры превращается в неукротимую машину с волей к победе. Противники даже прозвали его "Александром Великим", однако дома хоккеист кардинально меняется. Жена спортсмена рассказала, в какую сторону.
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Чуть больше десяти дней назад семейная пара впервые показала поклонникам фотографию своего сына Сергея. Многие отметили, что он буквально является копией отца. Поклонники обратили внимание на то, что Александр выглядит чрезвычайно счастливым с мальчиком на руках.

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Александр Михайлович Овечкин хоккеист

"Это на льду Овечкин – зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый", – поделилась с журналистами Анастасия Шубская – супруга спортсмена.

Она добавила, что ее муж безумно любит сына. Александр предпочитает для себя скорее роль отца, нежели роль "неукротимой машины". 

Как сообщает Teleprogramma.pro, Анастасия призналась, что у ее родных между собой какая-то будто бы сакральная связь. Они прекрасно понимают друг-друга. Кроме того, глава НХЛ даже не чурается поменять сыну подгузники, если возникла такая необходимость.

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Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Напомним, что ранее Александр Овечкин и Анастасия Шубская с размахом отметили первый день рождения своего сына и его крестины. Семья арендовала элитный ресторан в Подмосковье, куда пригласила самых близких друзей, таких как, например, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков. На праздник пригласили аниматоров, фотографов и привезли настоящий зверинец. В конце мероприятия имениннику подарили многоярусный торт.

29 августа 2019, 15:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь Анастасии Шубской

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