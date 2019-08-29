Жена Овечкина рассказала о поведении ее мужа дома

Александр Овечкин известен тем, что во время игры превращается в неукротимую машину с волей к победе. Противники даже прозвали его "Александром Великим", однако дома хоккеист кардинально меняется. Жена спортсмена рассказала, в какую сторону.



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