Александр Овечкин блеснул талантом перед сыном

Поддержать хоккеиста и команду пришла его супруга Анастасия Шубская с сыном Сергеем. Перед началом спортсмен подъехал к заградительному стеклу, чтобы поприветствовать свою семью.
Годовалого Сережу одели в форму с надписью Ovi Jr ("Овечкин младший", – прим. "Дни.ру"). Малыш внимательно наблюдал за происходящим на льду, сидя у заботливой мамы на коленях.
Отметим, команда Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" проиграла со счетом 3:6. Тем не менее, Овечкину удалось забить шайбу, благодаря чему российский форвард вышел на 43-е место по очкам за карьеру в НХЛ.
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