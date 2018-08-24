Загитова и Медведева запугали Сотникову

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова заявила, что пропустит сезон-2018/19. Фигуристка не хочет проигрывать.

Ушедшая в апреле 2017 года от своего многолетнего тренера Елены Буяновой к Евгению Плющенко спортсменка не выступала на соревнованиях с чемпионата России – 2016. Там девушка заняла лишь шестое место.

В предстоящем сезоне Аделину поклонники на льду не увидят. Дело в том, что сейчас у нее появились такие серьезные соперницы, как Алина Загитова и Евгения Медведева. Аделина, судя по всему, испугалась конкурировать с мощными новичками, которые сейчас на пике формы, а их успехи у всех на слуху.

Сотникова решила переждать, пока фигуристки соревнуются за первое и второе места. "По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется", – цитирует девушку ТАСС.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelinasotnikova_2014) 4 Июл 2017 в 11:53 PDT

По ее словам, она пока не готова на 100% как психологически, так и физически. Сотникова намерена начинать с мелких соревнований.

Прокомментировал решение своей подопечной и ее тренер. "Аделина тренируется, готовится к выступлению в большом проекте – шоу "Лебединое озеро"… В этом году она уже точно не примет участия в соревнованиях", – отметил Плющенко. Он добавил, что фигуристка продолжает тренироваться уже для себя и для шоу. "Аделина будет участвовать в различных показательных выступлениях: мировых, наших – у нас очень много планов", - заключил тренер.