Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
Медведева будет лицом нового шоу Первого канала "Ледниковый период. Дети". Первый эфир проекта стартует 1 апреля.
Вести программу Евгения будет не одна. Ее напарником по шоу станет Алексей Ягудин, передает Telegram-канал Super.
Примечательно, что ранее участие в проекте "Ледниковый период" принимала коллега Медведевой – российская спортсменка Аделина Сотникова, заработавшая золотую медаль на Играх-2014 в Сочи. Именно выступления в шоу знаменитый фигурист и тренер Евгений Плющенко считает роковой ошибкой Аделины. Это обстоятельство он видит главным фактором постоянных постолимпийских неудач своей подопечной. Спортсмен уверен, что любые подобные проекты вредят подготовке к соревнованиям.
Как писали Dni.Ru, точку зрения Плющенко поддержала и первый наставник Сотниковой – Елена Буянова. То, что девушка приняла предложение от телепроекта, стало отправной точкой в конфликте тренера и фигуристки. Елена разочаровалась в подопечной и стала корить себя, что не смогла повлиять на нее.
Выходит, что, сотрудничая с телевизионным шоу, Медведева в некотором смысле повторяет ошибку Сотниковой. Как отразится участие в проекте на спортивное карьере чемпионки, покажет время.
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