Сотникова резко изменилась после нервного срыва

Поклонники олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой не на шутку взволнованны: спортсменка резко сменила имидж. Девушка призывает подписчиков поддержать ее начинание.

Подписчики Аделины Сотниковой поначалу не признали своего кумира в платиновой блондинке. Снимок появился в Instagram фигуристки. Спортсменка успокоила поклонников, пояснив, что таким образом борется со стрессом.

По словам Аделины, жизнь устроила ей проверку. Но она не намерена сдаваться и принимает бой. "Знаю, что у меня много подписчиков, которые тоже нуждаются в поддержке! Давайте объединимся и докажем, что не собираемся отступать, а наоборот будем бороться до конца!" – призвала фигуристка.

Столь резкая смена имиджа поклонников удивила – новый цвет волос преобразил девушку. Тем не менее большинство подписчиков решили, что такой образ спортсменке идет.

Напомним, Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женском одиночном катании. Она завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Однако весной этого года фигуристка призналась, что после триумфа на Играх у нее возникли серьезные проблемы – она устала физически и психологически.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 25 Июл 2018 в 1:07 PDT

А на днях девушка сообщила, что находится на грани нервного срыва. Сотникова не уточнила, что именно стало причиной столь сильного душевного смятения. Но выразила надежду, что найдет силы справиться с проблемой. Судя по всему, смена имиджа стала шагом в нелегкой борьбе, пишет "Телепрограмма".

Несмотря на все проблемы, 22-летняя фигуристка продолжает активно тренироваться. В наставниках у Аделины Сотниковой – знаменитый Евгений Плющенко.