"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
"Бог любит троицу! Надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард, состояние морально убито, а надо вообще мне все это?! А для чего?!" – поделилась Аделина. Спортсменка призналась, что находится на грани срыва.
"Слова успокоения – это одно. Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя… Но то, что творится внутри меня, не знает никто", – отметила фигуристка. Сотникова не уточнила, что именно вызвало у нее причины для душевного смятения.
Напомним, что в марте этого года Аделина, заработавшая золотую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед, стало результатом воздействия нескольких факторов. Девушка заявила, что устала физически и психологически.
Как писали Dni.Ru, в конце августа прошлого года тренер фигуристки Евгений Плющенко сообщил о новой травме спортсменки. Отметим, что Сотникова стала первой олимпийской чемпионкой из России в женском одиночном катании.
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