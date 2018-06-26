Сборная Перу хлопнула дверью на ЧМ-2018

На стадионе "Фишт" в Сочи команда Перу обыграла сборную Австралии. Счет в матче открыл Андре Каррильо, забив на 18-й минуте встречи. Во второй 45-минутке Паоло Герреро удвоил преимущество южноамериканцев, передает "Газета.ru". Итог встречи – 2:0.

Однако победа сборной Перу – лишь красивый жест перед вылетом с чемпионата мира. Южноамериканская команда заняла в группе третье место, набрав три очка. Австралийцы, расположившиеся на четвертой строчке, также покидают мундиаль.