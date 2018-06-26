Разгром России на ЧМ-2018 довел США до экстаза

Западная пресса злорадствует из-за долгожданного проигрыша российских футболистов, которых со счетом 3:0 разнесла сборная Уругвая. Жесткое поражение в Самаре 25 июня во всех красках описали СМИ США.

Несмотря на обидное поражение, подопечные Станислава Черчесова обеспечили себе выход из группы. Американские издания пишут, что проигрыш России был неизбежным и, возможно, необходимым.

Associated Press оценивает результат матча как возвращение наших футболистов и их болельщиков с небес на землю после эйфории от двух предыдущих игр, сообщает НСН. По мнению издания, эта "пощечина" может улучить шансы России в предстоящем матче со сборной Испании.

Газета The New York Times пишет, что "наконец-то" наша страна проиграла. При этом автор статьи призывает не забывать, чего добилась сборная под руководством Станислава Черчесова.

Изданию Deadspin не понравилось наблюдать за тем, как россияне гордились своей командой, ранее разгромившей Саудовскую Аравию. СМИ назвало игроков теми, "о ком почти никто никогда не слышал", а проигрыш Уругваю – "долгожданным воздаянием".

В свою очередь The Washington Рost пишет, что, несмотря на разгром, триумф нашей страны продолжается. Даже когда спортсмены не выходят на поле, на стадионах и улицах городов-участников можно услышать ликующие крики фанатов: "Россия!" По мнению автора статьи, патриотизм достиг "лихорадочной высоты".

Следующим соперником России на поле станет Испания. Игра состоится 1 июля в 17:00 на стадионе "Лужники" в Москве.